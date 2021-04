Papa envia telegrama solidário pelas vítimas da erupção do vulcão La Soufrière

A erupção do vulcão provocou já 16 mil desalojados, deixou um rasto de destruição e pôs de prevenção os países vizinhos.

O vulcão La Soufrière, localizado na ilha de São Vicente, no mar das Caraíbas, continua em atividade desde que entrou em erupção, em 9 de abril, 40 anos depois de sua última erupção.

O Papa enviou um telegrama de pesar e solidariedade pelas vítimas da erupção do vulcão La Soufrière, em São Vicente e Granadinas.

La Soufrière estava dormente há várias décadas e c(...)

Na mensagem, assinada pelo Secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, Francisco assegura “proximidade espiritual” a todos os afetados pela recente erupção do vulcão La Soufrière e expressa a sua solidariedade para com todos.

Francisco expressa a sua “sincera solidariedade com as muitas pessoas desalojadas e forçadas a saírem em busca de abrigo, em consequência deste desastre”, pode ler-se no telegrama.

O Papa assegura ainda a sua oração, “de forma particular ao pessoal de emergência e voluntários que prestam assistência humanitária”, confiando o povo de São Vicente e Granadinas à providência de Deus.