Zaidu desfalca regresso do FC Porto aos treinos

Zaidu continua de fora, no regresso do FC Porto aos treinos, esta sexta-feira.

O lateral-esquerdo nigeriano, que falhou a receção ao Vitória de Guimarães, fez apenas trabalho de ginásio. O outro cliente do departamento médico do FC Porto é Mbaye, que realizou treino integrado condicionado.

O FC Porto volta a treinar no sábado, às 11h30, para continuar a preparar a visita ao Moreirense, na segunda-feira, às 21h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a contar para a 29.ª jornada do campeonato.

Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.