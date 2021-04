"Sporting já ultrapassou o pico de forma e o FC Porto está numa fase bastante positiva”

O antigo vice-presidente do FC Porto, Paulo Teixeira, admite, que os sócios e adeptos sabem que não será uma tarefa fácil lutar pelo título de campeão nacional.

Com o empate do Sporting, em casa, com a Belenenses SAD, e o triunfo do FC Porto sobre o Vitória de Guimarães, quando faltam seis jornadas para o encerramento da competição, os dragões encurtaram para quatro pontos a diferença para o líder Sporting.



"A equipa acumulou desgaste com a competição europeia, mas neste momento está totalmente focada no campeonato. O Sporting já ultrapassou o seu pico de forma e o FC Porto está numa fase bastante positiva”, diz a Bola Branca.

No FC Porto-Vitória de Guimarães os dragões que vários lances onde alegam a existência de motivos para a marcação de grande penalidade.



Paulo Teixeira centra atenções num lance, já para lá do minuto 90, numa mão na bola e diz "esperar que os erros de arbitragem não sejam um fator de impedimento" para a conquista do título pelo FC Porto.

39 anos de Pinto da Costa

Paulo Teixeira foi vice-presidente do FC Porto e já antes tinha contactado de perto com Pinto da Costa, dirigente a quem tece rasgados elogios no dia em que este completa 39 anos desde a primeira vez em que tomou posse como presidente do FC Porto.

“Para o FC Porto, Pinto da Costa representou o mesmo que o 25 de abril para os portugueses. Jamais a minha geração e as que se seguiram vão ter a possibilidade de ter um presidente com o êxito que este teve. Pinto da Costa levou o FC Porto a impor respeito no Norte, no país e no mundo”, diz.