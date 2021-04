​PSD aberto a negociar Orçamento com Governo, PCP diz que ainda é cedo

O PSD não fecha a porta a conversar com o Governo sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2022, respondendo assim ao apelo feito, quinta-feira, pelo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público.

Eduardo Ferro Rodrigues não uma, mas por várias vezes, insistiu que o Governo deve "ter uma atitude proativa" e encetar já negociações com os grupos parlamentares com vista à viabilização do próximo OE, "começando pelos grupos parlamentares dos partidos que o apoiaram na primeira legislatura, mas aberto a todos os grupos parlamentares. Ou seja, aberto também ao centro-direita e, portanto, com o PSD a ser chamado a jogo.

E os sociais-democratas não dizem que não. Duarte Pacheco, coordenador da bancada na comissão de Orçamento e Finanças, diz à Renascença que "o PSD nunca fechou a porta, quem fechou a porta no ano passado, logo a seguir ao orçamento suplementar, foi o primeiro-ministro". O deputado social-democrata faz questão de lembrar que António Costa "disse que, se um dia o Governo dependesse do PSD para aprovar o Orçamento, o Governo acabava" e que, sendo assim, "o apelo que o senhor presidente da Assembleia está a fazer é, em primeiro lugar, dirigido ao senhor primeiro-ministro, para que não tenha uma atitude tão radical e que esteja disponível" para conversas à direita. Duarte Pacheco coloca o jogo na mão do primeiro-ministro e garante: "sempre estivemos disponíveis porque o interesse nacional é muito maior do que qualquer interesse político partidário". Ressalva que é preciso ver primeiro a proposta de OE que o Governo venha a apresentar e, depois, os deputados do PSD estarão "naturalmente abertos" a dizer o que que acham "relevante que o orçamento contemple e fazer a avaliação". Ou seja, depende sempre daquilo que os sociais-democratas acham importante e se "foi ou não foi contemplado" na proposta que deverá surgir em outubro e depois, como é hábito, discutida e votada em novembro. Faltam seis meses e Duarte Pacheco admite que falar disto "em abril ainda é cedo" e colocando um obstáculo entretanto: "porventura, antes do Orçamento para 2022, poderemos ainda ter com grande probabilidade um orçamento retificativo".



É a convicção que o partido liderado por Rui Rio vem tendo há muito tempo, em que é de resto acompanhado pelo Bloco de Esquerda, de que o Orçamento do Estado para 2021 não chega e o Governo precisará mesmo de apresentar um "retificativo ou suplementar como lhe queiram chamar, porque o orçamento inicial era demasiado otimista e não contemplou a real situação da pandemia que ainda estamos a viver", diz Duarte Pacheco. O deputado social-democrata puxa dos galões e recorda que "o orçamento suplementar do ano passado foi viabilizado pelo PSD pelo princípio do interesse nacional e de dotar o Governo dos meios necessários de combate à crise, mas tudo isto depende das propostas em concreto", deixando implícito que o partido conta mesmo para o baralho, se for caso disso. Fica, entretanto, o aviso de Duarte Pacheco para memória futura: “quem fechou a porta no ano passado foi o PS pela voz do seu líder. O PSD nunca disse que não. Não podem é, depois de dizer que não querem sequer conversar porque têm é um acordo com os parceiros naturais, vir a seguir dizer que seja então a oposição natural a viabilizar aquilo que os seus parceiros naturais não estejam disponíveis para aprovar". PCP avisa que "não há orçamentos aprovados ou rejeitados" à partida Ora, entre os "parceiros naturais" do Governo, é com as maiores dúvidas que o PCP olha para as declarações de Ferro Rodrigues ao programa Hora da Verdade sobre as negociações "tão cedo quanto possível" em torno do OE de 2022. O líder parlamentar comunista, João Oliveira, lança, de resto, várias farpas ao presidente da Assembleia da República, considerando a proposta de negociar já o diploma do Governo "desfasada no tempo e desfasada da forma como essa matéria costuma ser tratada". “Ainda não temos sequer quatro meses de execução orçamental do Orçamento do Estado de 2021 e já se está a adiantar a discussão do Orçamento de 2022", diz João Oliveira à Renascença, acrescentando que a intervenção de Ferro Rodrigues "não corresponde àquilo que é absolutamente prioritário que é perceber qual é a exceção que o Governo está a fazer do OE que foi aprovado para 2021”. Para os comunistas, é absolutamente prioritário acompanhar a execução orçamental em curso e, para isso, têm reuniões regulares com o Governo. Duro com Ferro, o líder parlamentar do PCP diz mesmo que se trata de "uma discussão colocada de forma errada porque é fácil de perceber que não há orçamentos aprovados nem rejeitados à partida, é preciso fazer uma discussão sobre aquilo que, em concreto são as necessidades do país". Ou seja, "estar a querer à partida dizer se há orçamentos aprovados ou rejeitados não corresponde manifestamente a nada daquilo que o PCP tem considerado como critérios de abordagem a estas questões do orçamento", afirma o deputado.



