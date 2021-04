Mais uma morte, 506 novos casos e menos internados com Covid-19

Nos hospitais portugueses estão menos 11 pessoas internadas com o novo coronavírus, num total de 384.

Há menos seis pessoas com Covid em unidades de cuidados intensivos (UCI). O número total de internados em UCI desce abaixo da centena, para 98. É o melhor registo desde 29 de setembro.

O número de casos ativos desce esta sexta-feira: são 75 infeções em comparação com o boletim anterior.

Recuperaram da doença 580 pessoas nas últimas 24 horas.

A taxa de transmissibilidade mantém-se em 0,98 no conjunto do território nacional e em 0,99 em Portugal continental.

A incidência é agora de 72,1 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a nível nacional. No Continente o indicador é de 68,3 casos.

A região Norte regista uma morte e 247 novos casos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, com 126 infeções em 24 horas.

O Centro tem mais 69 casos, o Alentejo sete, o Algarve 33, os Açores 15 e a Madeira nove.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 16.957 mortes e 833.397 casos de Covid-19.

A partir desta sexta-feira começa a funcionar o Portal do Auto-agendamento para Vacinação contra a Covid-19. As pessoas com mais de 65 anos já podem escolher a data e o local para serem vacinados.

Segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, esta funcionalidade está acessível a partir do Portal da Covid-19 e permite que os utentes com mais de 65 anos, faixa etária que começará agora a ser vacinada independentemente de qualquer doença, possam escolher o ponto de vacinação em que pretendem ser vacinados.

Evolução da Covid em Portugal