Homem aliciado para encontro no Whatsapp é roubado, agredido e acaba no hospital

A Polícia Judiciária deteve três homens e três mulheres, com idades entre os 17 e os 22 anos, pela prática de crimes de roubo agravado, ofensas à integridade física, burla informática e posse de arma proibida.

Os factos ocorreram em janeiro no concelho de Sintra. Um dos elementos femininos, através do Whatsapp, aliciou a vítima, um homem de 25 anos, para um relacionamento sexual mediante pagamento de dinheiro, tendo sido acordado um local de encontro.

“Ali chegada, a vítima foi, de imediato, surpreendida pelos restantes componentes do grupo criminoso, tendo-a estes, com recurso a arma de fogo e armas brancas, ameaçado e agredido de forma violenta, com tal gravidade que necessitou de receber tratamento hospitalar”, descreve a nota enviada à redação.

Os suspeitos apropriaram-se da sua viatura, telemóvel, documentos, vestuário e um cartão de débito, cujo código foi obrigado a fornecer. Nesse mesmo dia, conseguiram levantar dinheiro e tentaram vender o veículo roubado.

Os detidos vão ser sujeitos ao primeiro interrogatório judicial e conhecerem as medidas de coação.

A PJ revela ainda que vai continuar com a investigação, “no sentido de apurar a eventual participação dos mesmos em outros crimes semelhantes, bem como a identificação do coautor por localizar”.