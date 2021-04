Há mais 14 concelhos no “vermelho” e 13 em risco de retroceder no desconfinamento

A lista de municípios em risco de ver paralisado o progresso no desconfinamento volta aumentar. Há agora mais 14 concelhos com uma taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 superior a 120 casos por cada 100 mil habitantes, a linha vermelha traçada pelo Governo.

Alijó, Alpiarça, Arganil, Baião, Cabeceiras de, Basto, Castelo de Paiva, Cinfães, Coruche, Fafe, Funchal, Marco de Canaveses, Melgaço, Paços de Ferreira, Penafiel, Peso da Régua, Sever do Vouga, Tabuaço, Vila Pouca de, Aguiar e Vila Real de Santo António são as novas adições.

Por outro lado, Alandroal, Miranda do Corvo, Olhão, Penalva do Castelo e Vila Franca de Xira apresentam uma redução de casos de Covid-19 e abandonam a mesma lista.

No total, são 43 os municípios em vigilância, sete nas regiões autónomas da Madeira e Açores. Deste grupo, 13 concelhos apresentam mais de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e estão, por isso, em risco de dar um passo atrás no desconfinamento.

Com uma incidência cumulativa igual a zero estão 65 concelhos, mais três que na semana anterior. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica está controlada nestes concelhos.