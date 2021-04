Gomes Cravinho: Biden vê na Europa "o seu melhor amigo"

O ministro da Defesa Nacional (MDN) declarou esta sexta-feira que o novo Presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, "olha para a Europa como o seu melhor amigo", louvando a diferença "muito significativa" de atitude face ao republicano Donald Trump.

"Em relação à parceria com os Estados Unidos da América (EUA), julgo que há uma diferença muito significativa que resulta da mudança da administração. A Administração Biden tornou muito claro que é fundamental processos de consulta e diálogo com a União Europeia (UE) e os parceiros e aliados europeus da NATO", disse Gomes Cravinho.

O MDN dava uma conferência de imprensa conjunta com o esloveno Matej Tonin, após reunião informal de responsáveis pela Defesa dos 27, no Palácio Nacional de Queluz, Lisboa, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE).

"Antes de agir e tomar decisões [os EUA] falam connosco. A Administração Biden também tornou claro que olha para Europa como o seu melhor amigo, num mundo muito complicado, pleno de desafios. Não quer dizer harmonia perfeita, mas há uma profunda boa vontade, de parte a parte, para o desenvolvimento de respostas comuns, na medida em que há um espetro muito alargado de partilha de valores e interesses comuns", continuou o governante português.

O encontro, sob a forma de seminário político, entre ministros, "vices" ou secretários de Estado da Defesa dos 27 estados-membros teve ainda a presença do comissário europeu para o Mercado Interno, o francês Thierry Breton, do diretor-executivo da Agência Europeia de Defesa, o checo Jirí Sedivý, e representantes da diplomacia europeia.

"É absolutamente claro que, com a Administração Biden, o laço transatlântico é mais forte do que era e para a UE isso são boas noticias", assentiu o responsável pela tutela do setor na Eslovénia, cujo país vai suceder a Portugal à frente do Conselho em 01 de julho.

Gomes Cravinho anunciou ainda para 06 de maio a realização de uma reunião formal ministros da Defesa, em Bruxelas, dedicada temática da gestão de crises, e um encontro informal dos mesmos responsáveis em 28 de maio, novamente em Lisboa.

A denominada "Bússola Estratégica" (futuro documento com os conceitos e políticas estratégicos e operativos para a política comum de segurança e defesa) vai continuar em cima da mesa até ser aprovada, previsivelmente em março de 2020, já com a França na presidência do Conselho.

A "Bússola" divide-se em quatro "cestos", que estruturam o documento: "gestão de crises", "resiliência", "desenvolvimento de capacidades" e "desenvolvimento de parcerias".