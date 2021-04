Covid-19: Portugal com menos de 100 internados em cuidados intensivos

Há agora 98 pessoas internadas com Covid em unidades de cuidados intensivos, são menos seis pacientes em comparação com o balanço de ontem.

Portugal tem esta sexta-feira menos de 100 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI) com a doença Covid-19.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 16.957 mortes e 833.397 casos de Covid-19.

A partir desta sexta-feira começa a funcionar o Portal do Auto-agendamento para Vacinação contra a Covid-19. As pessoas com mais de 65 anos já podem escolher a data e o local para serem vacinados.

Segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, esta funcionalidade está acessível a partir do Portal da Covid-19 e permite que os utentes com mais de 65 anos, faixa etária que começará agora a ser vacinada independentemente de qualquer doença, possam escolher o ponto de vacinação em que pretendem ser vacinados.