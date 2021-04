Candidato do PSD a Estremoz desiste por "motivos pessoais"

O candidato do PSD à Câmara de Estremoz (Évora), José Roquette, desistiu por "motivos pessoais" da sua candidatura às eleições autárquicas deste ano, disse hoje à agência Lusa o presidente da concelhia.

Rui Cóias adiantou que o partido vai indicar um novo candidato à presidência do município.

Contactado pela Lusa, José Roquette, que encabeçava a lista do PSD como independente, limitou-se apenas a responder: "Não quero falar mais sobre o assunto".

O médico cirurgião José Roquette foi anunciado como cabeça de lista do PSD à Câmara de Estremoz, nas eleições autárquicas deste ano, pelo presidente do partido, Rui Rio, em conferência de imprensa, no dia 12 de março.

José Roquette é presidente da Assembleia Municipal de Fronteira, no distrito de Portalegre, desde 1994, eleito pelo PSD como independente.

A Câmara de Estremoz é liderada por um movimento independente.

Para a presidência da Câmara de Estremoz, além da candidatura de José Roquete, que desistiu, já foram anunciadas as candidaturas de Jorge Canhoto, antigo vereador do município, na altura eleito pelo PS, que agora concorre pelo partido Nós, Cidadãos!, do professor José Daniel Sádio, vereador da oposição socialista na câmara municipal, que volta a ser o candidato do PS, e do técnico de farmácia João Paulo Borreicho pelo movimento independente Nova Esperança Para Estremoz (NEPE).

O atual presidente da Câmara de Estremoz, Francisco Ramos, eleito pelo Movimento Independente por Estremoz (MiETZ), que substituiu este mandato no cargo Luís Mourinha, já informou que não vai concorrer a estas eleições autárquicas.

Francisco Ramos assumiu a liderança da câmara, em fevereiro de 2019, após a perda de mandato do então presidente Luís Mourinha, também eleito pelo MiETZ, condenado em tribunal pelo crime de prevaricação, devido ao alegado corte de um subsídio à Liga dos Amigos do Castelo de Evoramonte (LACE).

O MiETZ anunciou, entretanto, que vai candidatar-se aos órgãos autárquicos do concelho, com uma "equipa renovada" e um "novo projeto", mas não divulgou ainda o candidato à câmara.

O executivo municipal de Estremoz é constituído por quatro eleitos do MiETZ e três do PS.

As eleições autárquicas deste ano ainda não têm data marcada, mas, por lei, realizam-se em setembro ou outubro.