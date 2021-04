Acidente na A1 na zona do Cartaxo provocou cinco feridos, dois em estado grave

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, na sequência da colisão entre um veículo ligeiro e um pesado na A1, na zona do Cartaxo.

Ao que a Renascença apurou, o acidente levou, esta noite, ao corte da via no sentido Sul Norte, mas a circulação vai-se fazendo pela berma.

Além das duas viaturas envolvidas na colisão, outras três acabaram, também, por se despistar, fruto da acumulação de resíduos na via.

O transito chegou a ser desviado em Aveiras e, de acordo com a GNR, em breve será retomada a circulação em via normal da autoestrada.

Quatro feridos na A29

Um outro acidente rodoviário, na A29, que liga o Porto a Aveiro, provocou quatro feridos que estão a ser assistidos no local, segundo afirmou à Lusa fonte do CDOS do Porto.

Esta autoestrada também está cortada ao trânsito, no sentido sul-norte, na zona de Vila Nova de Gaia.

[em atualização]