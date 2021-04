Submarino indonésio tem menos de 24 horas de oxigénio

As autoridades indonésias continuam a corrida contra o tempo, ao largo de Bali, para tentar salvar as dezenas de marinheiros a bordo do submarino que desapareceu na quarta-feira, depois de um exercício.

Depois da Indonésia ter pedido ajuda à Austrália e a Singapura, os Estados Unidos juntaram-se esta sexta-feira às operações de resgate, com o objetivo de salvar os marinheiros antes que o oxigénio se esgote. Singapura e Malásia enviaram navios para a região, e países europeus como a França e a Alemanha também disponibilizaram ajuda.

O KRI Nanggala-402 desapareceu na quarta-feira, a 100 quilómetros da costa da ilha de Bali, na Indonésia.

Segundo contou o porta-voz do exército indonésio, Achmad Riad, na noite de quinta-feira, as equipas de resgate "têm até às 03h00 de sábado" até que o oxigénio se acabe, portanto esperam "maximizar os esforços" na sexta-feira.

Também na quinta-feira, houve um sinal de esperança: foram detetados sinais de um objeto a uma profundidade entre 50 a 100 metros e as autoridades trataram de enviar navios com equipamento de sonar para averiguar se o objeto é o submarino desaparecido.

Foi também detetado na quinta-feira uma mancha de combustível no mar de Bali, o que pode indicar um acidente durante o exercício de torpedos antes do submarino submergir.

O porta-voz do Pentágono americano, John Kirby, disse na sexta-feira que os sentimentos dos americanos "estão com os marinheiros indonésios e com as suas famílias". "Convidados pelo Governo indonésio, vamos enviar ativos aéreos para apoiar na busca pelo submarino", anunciou Kirby.

O KRI Nanggala-402 é um submarino de construção alemã e data do final dos anos 70, e faz parte de uma força de cinco submarinos semelhantes detidos pelo país. A embarcação foi alvo de obras de reparação em 2012.