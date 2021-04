​Navalny termina greve de fome ao fim de 24 dias

Alexei Navalny terminou esta sexta-feira a greve de fome que tinha iniciado há 24 dias, em protesto contra o governo do Presidente russo, Vladimir Putin.

“Dados os progressos e as circunstâncias, vou terminar a greve de fome”, anunciou o líder da oposição na Rússia.

A decisão foi tomada depois de Alexei Navalny ter sido consultado por médicos civis.

Os médicos tinham avisado que o estado de saúde de Nalvany era precário e podia morrer "a qualquer minuto".

Navalny foi transferido na segunda-feira da cadeia para um hospital prisional.



O opositor russo iniciou a greve de fome a 31 de março, semanas depois de ter sido condenado a dois anos e meio de prisão e de ter sido transferido para uma colónia penal.

Na Europa e nos Estados Unidos, continuam as críticas ao regime de Vladimir Putin. O principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, disse que a UE tinha de "fazer as autoridades russas responsáveis pelo estado de saúde de Navalny". Já os Estados Unidos, que já impuseram sanções contra várias entidades russas envolvidas no envenenamento e detenção do crítico, voltaram a ameaçar mais ações.