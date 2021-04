Funcionária da polícia francesa mortalmente esfaqueada, agressor abatido

Uma funcionária da polícia francesa morreu hoje após ser esfaqueada por um homem, que foi morto a tiro durante a sua detenção, informaram as autoridades.

A polícia identificou o agressor como um tunisino de 36 anos, que é desconhecido das autoridades francesas e que estava em território francês de forma ilegal.

A mulher foi atacada na esquadra de polícia de Rambouillet, cerca de 45 quilómetros a sudoeste de Paris, não sendo conhecido ainda o motivo do agressor.

A brigada antiterrorista do Ministério Público está a investigar o caso.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciaram que irão ao local dos acontecimentos para conhecer em primeira mão as circunstâncias do acontecimento e mostrar o seu apoio aos agentes.