Discriminação salarial. Bolsonaro pede opinião a internautas sobre se deve aprovar lei

O Presidente brasileiro disse que caso aprove a multa laboral para empregadores que pratiquem discriminação salarial entre sexos, isso pode tornar "quase impossível" a entrada de mulheres no mercado de trabalho.

Em causa está um projeto, aprovado no fim de março pelo Senado do Brasil, segundo o qual a punição para empregadores passa a ser até cinco vezes a diferença salarial verificada entre o homem e a mulher que exerçam a mesma função.

"Qual a consequência disso? Vetado, vou ser massacrado. Sancionado [aprovado], você acha que as mulheres vão ter mais facilidade de arranjar emprego, ou não, no mercado de trabalho. Vamos ver, se eu sancionar, como vai ser o mercado de trabalho para a mulher no futuro. É difícil para todo mundo, para a mulher é um pouco mais difícil. [Vamos ver] se o emprego vai ser quase impossível, ou não", afirmou Jair Bolsonaro, na sua habitual transmissão em vídeo na rede social Facebook.

O Presidente pediu então para que os seus seguidores respondessem nos comentários do vídeo se deveria, ou não, aprovar o projeto.

"Você pode estar dizendo: 'o patrão tem que tomar vergonha na cara'. Pode acontecer que o pessoal não contrate ou contrate menos mulheres. Não vou discutir o mérito. Segunda-feira é o 'dia D'. Vou ver nos comentários desta 'live' se eu devo sancionar ou vetar o projeto que aumenta a multa para aquele que pague salário menor", acrescentou.