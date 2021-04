"Associação promotora das conquistas da revolução. Que raio de associação é essa?”

O comentador d’As Três da Manhã criticou esta sexta-feira a decisão da Associação 25 de abril de não permitir a participação da Iniciativa Liberal nas comemorações do Dia da Liberdade.

“Vasco Lourenço, do meu ponto de vista, fez mal, porque ele devia acomodar mais duas pessoas ou três muito facilmente. Mesmo quando a DGS diz que não pode ter mais de 1.000, não quer dizer que não possa ter 1. 003”, disse Henrique Monteiro.

Lembra ainda que “o 25 de abril é a reconquista da liberdade”, para recordar um episódio que aconteceu no “1º de maio de 1975, em que Mário Soares e Salgado Zenha e todas as pessoas do PS foram impedidas de estar na tribuna pelo Partido Comunista e pela Intersindical”.