Santa Clara adia eleições devido à Covid-19

A Ilha de São Miguel e todos os seus concelhos estão há uma semana no nível mais elevado de risco de contágio pelo novo coronavírus, o que implica limitações à circulação e encerramento do comércio.

Está proibida a circulação na via pública entre as 20h00 e as 05h00 durante a semana e entre as 15h00 e as 05h00 ao fim de semana.

O nível de alto risco de contágio prevê o encerramento de toda a atividade comercial, exceto farmácias, clínicas médicas e consultórios, postos de abastecimento de combustíveis com venda ao postigo e lojas de conveniência de venda de bens essenciais integrados nesses postos.

Os restaurantes e cafés da ilha estão encerrados, excluindo para as atividades de "take away" e de entrega ao domicílio" até às 22h00.

As escolas vão continuar em ensino à distância por mais uma semana. As creches, ateliês de tempos livres e centros de atividades ocupacionais também ficam encerrados, bem como ginásios e piscinas cobertas.

É obrigatório o teletrabalho nas atividades e funções em que seja possível, para quem tenha alguma patologia que constitua comorbilidade de risco ao vírus SARS-CoV-2. Caso não seja possível a implementação do teletrabalho, é recomendado o desfasamento de horário.

Os funerais só podem ocorrer entre até às 20h00 em dias de semana e até às 15h00 ao fim de semana, sujeitos a regras de distanciamento social.