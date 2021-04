Pandemia no futebol. "Receitas televisivas foram balão de oxigénio que suportou a indústria"

As receitas televisivas foram essenciais para a sobrevivência dos clubes portugueses durante a pandemia. A conlusão é de Miguel Farinha, autor de um estudo que é divulgado numa parceira Liga Portugal e EY, no Anuário do Futebol Profissional Português.

Em entrevista a Bola Branca, Miguel Farinha destaca a forma como os direitos televisivos suportaram a atividade da maioria dos clubes em Portugal, que se viram sem receitas de bilheteira e redução drástica na venda de merchandising.

"Se virmos que as receitas televisivas representam a cima de 40% das receitas dos clubes mais pequenos, vemos que foi um balão de oxigénio que conseguiu suportar a indústria. Os clubes sem competições europeias e sem receitas significativas transferências de atletas, ficam com receitas de patrocínios, bilheteira, areas corporate, que levaram uma quebra acentuada com a pandemia. Não se vendem bilhetes, vendem-se menos camisolas. As receitas foram um chapéu que ajudou nesta fase", começa por dizer.