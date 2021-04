Nota 2 para Tiago Martins. "Fica um penálti por assinalar a favor do FC Porto"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu nota 2 a Tiago Martins, juiz do FC Porto 1-0 Vitória de Guimarães, da ronda 28 da I Liga.

No entender do ex-árbitro, "fica um pontapé de penálti por assinalar a favor do FC Porto", num lance em que um remate de Francisco Conceição vai ao braço de Mumin, que "abre o braço à procura da bola".

Foi esse mesmo lance que Sérgio Conceição protestou, em declarações à Sport TV, no final da partida. O treinador do FC Porto admitiu que Tiago Martins não tivesse visto, mas "quem está sentado numa cadeira", ou seja, o VAR Rui Costa, "consegue ver perfeitamente que é penálti".

Nos outros dois lances capitais, contudo, Tiago Martins decidiu bem. O fora de jogo de Marega, no golo anulado ao FC Porto, "é evidente" e, noutro lance de bola no braço na área do Vitória, agora com André Amaro, Paulo Pereira considera que não passou de "uma situação fortuita".

O ex-árbitro entende que ficaram algumas faltas por assinalar contra o FC Porto e que Uribe devia ter visto cartão amarelo aos 87 minutos.

Não houve, ainda, "qualquer razão" para não dar tempo de compensação na primeira parte, algo apenas explicável com "falta de confiança".

O VAR Bola Branca faz também notar a "insegurança" e "irregularidade" de Tiago Martins, "que parece fora de forma", durante o jogo inteiro.