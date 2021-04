Irmãos Esgaio vão lutar por um lugar no 11 do Braga na próxima época

O lateral-direito Tiago Esgaio vai ser reforço do Sporting de Braga para a próxima temporada, de acordo com a imprensa nacional.

O defesa de 25 anos vai assim competir por um lugar no 11 com o seu irmão, Ricardo Esgaio, dois anos mais velhos e figura do clube minhoto nas últimas quatro temporadas.

Esgaio já se terá comprometido para assinar contrato com o Braga até 2024, restante ultimar detalhes entre o clube minhoto e a Belenenses SAD, clube com o qual tem contrato por mais uma temporada.

Tiago Esgaio chegou à I Liga na última época, depois de saltar do Campeonato de Portugal diretamente para a primeira divisão, e tem-se assumido como importante na equipa treinada por Petit. Em duas temporadas, soma quatro golos em 52 jogos realizados.

O defesa formado nos Nazarenos e União de Leiria fez cinco temporadas na terceira divisão, duas no Caldas e três no Torreense, antes de chamar à atenção da Belenenses SAD.