Goleador do Portimonense com propostas de Portugal e do estrangeiro

O representante de Beto, confirma que tem havido “muitas sondagens” ao avançado do Portimonense, mas “apenas no final da temporada as propostas vão ser analisadas, em conjunto com o clube”.

“De facto, têm existido muitas sondagens, muitos telefonemas, muitas perguntas”, revela Pedro Berjano de Oliveira, em entrevista a Bola Branca.

O ponta de lança luso-guineano, de 23 anos, tem 11 golos marcados até ao momento e a grande forma não tem apenas chamado a atenção das grandes equipas nacionais. Os cinco golos marcados nos últimos quatro jogos atraíram também o interesse de clubes no resto da Europa.

“Conforme se vão somando minutos, vão-se somando oportunidades para demonstrar o trabalho e a competência. Isso tem acontecido e, necessariamente, também há mais olhares”, sublinha Berjano de Oliveira, que assinala também que o futebol "está totalmente globalizado" e que "as notícias correm rápido" em Portugal e por todo o continente.

O último golo de Beto foi marcado ao Benfica, um tento “que é especial” pela “visibilidade do jogo” e pela “importância do adversário”, considera Berjano de Oliveira. Os holofotes focam-se ainda mais no avançado.