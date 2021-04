Estoril empata e adia subida à I Liga por mais uma jornada

O Estoril Praia adiou a subida matemática à I Liga, esta sexta-feira, ao empatar na receção ao Casa Pia, por 1-1.

Os dois golos foram marcados em catadupa. Godwin Saviour adiantou o Casa Pia aos 13 minutos e André Vidigal fixou a igualdade aos 15.

O Estoril garantia a subida se vencesse e se o Chaves e a Académica, que estão igualados na terceira posição, que dá acesso ao "play-off", empatassem entre si. Desta forma, a festa da subida fica adiada.

A equipa de Bruno Pinheiro passa a somar 65 pontos e terminará a 30.ª jornada com, no mínimo, mais 10 que Chaves ou Académica. Assim, basta uma vitória na próxima ronda, no terreno do Penafiel, para o Estoril festejar a promoção, uma vez que ficará com, pelo menos, os mesmos 10 pontos de vantagem quando faltarão apenas disputar nove.