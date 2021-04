Bino Maçães destaca atitude do Vitória. "Não desistimos de chegar ao empate"

O treinador do Vitória de Guimarães fica, principalmente, com a atitude mostrada pelo Vitória de Guimarães na derrota (1-0) com o FC Porto.

Em declarações à Sport TV, o treinador vitoriano assume que a entrada forte do FC Porto na segunda parte "marcou o jogo porque originou o golo", depois de uma primeira parte "muito interessante" da equipa visitante, que criou "alguns problemas" ao campeão nacional.

"Não abdicámos de chegar ao empate. A equipa teve uma grande atitude e há que realçar para o que aí vem [próximos jogos]. Não ficámos satisfeitos com a derrota, dado o desempenho sobretudo na primeira parte, mas o caminho vai-se fazendo com estas adversidades. Podemos ser mais fortes no futuro se corrigirmos algumas situações" vinca.

Bino assume que "a parte anímica é fundamental" para recuperar o Vitória. Depois da série "nada benéfica" de cinco derrotas consecutivas, "houve alguns jogadores mais jovens que abanaram um bocadinho".

"Queremos que eles tenham confiança nas suas capacidades, que percebam o que têm de fazer. Há que salientar o que também fizemos corretamente e levar para o próximo jogo", salienta o treinador.