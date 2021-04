Zlatan Ibrahimovic continua no AC Milan por mais uma época

O AC Milan anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com Zlatan Ibrahimovic por mais uma temporada, até junho de 2022.

Em comunicado no site oficial, o clube italiano informa que o ponta de lança internacional sueco, de 39 anos (completa 40 em outubro), "continuará a usar a camisola 'rossonera' na próxima época".

"Estou muito feliz, esta é a minha casa. Di-lo-ia até ao resto da vida", afirma Ibrahimovic, num vídeo partilhado nas redes sociais do clube.

Esta é a segunda passagem de Zlatan Ibrahimovic no AC Milan. Formado no Malmo, o sueco fez-se estrela no Ajax e na Juventus, antes de rumar ao Inter de Milão, para depois ser jogador do Barcelona. Foi só quando regressou a Itália que jogou pela primeira vez pelo AC Milan.

Ao fim de duas épocas, Ibra rumou a França, para representar o PSG durante quatro anos. Foi, depois, jogador do Manchester United e dos norte-americanos do LA Galaxy. Em dezembro de 2019, o avançado regressou ao Milan, por que tem 28 golos marcados em 45 jogos.