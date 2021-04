Neymar na lista dos Jogos Olímpicos, mas PSG pode impedir

André Jardine, selecionador sub-23 do Brasil, quer levar Neymar aos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, que se disputam este verão, mas o Paris Saint-Germain pode impedir o jogador.

"Partindo do princípio que queremos formar a seleção mais forte possível, o Neymar é o principal jogador da nossa seleção principal, é o principal jogador brasileiro em atividade. Um craque com poder de definição absurdo, um poder de desequilíbrio, joga numa grande equipe. Vive talvez o seu auge na carreira. Para nós seria um acréscimo muito grande de qualidade", disse ao GloboEsporte.

Neymar fez parte da equipa que venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, mas como a prova não é organizada pela FIFA, o PSG pode impedir o jogador de participar no torneio que começa mais tarde e que implicaria que o brasileiro falhasse praticamente toda a pré-época.

"Entendemos que é uma situação complexa. Estamos entregando essa definição muito mais para a instituição. É uma questão que não passa das minhas mãos como treinador e passa muito mais pela definição de CBF com o PSG e do próprio atleta com essa situação", disse.

Os Jogos Olímpicos jogam-se entre 23 de julho e 8 de agosto. André Jardine vai apresentar a sua lista de convocados até ao dia 30 de junho. Os países podem levar três jogadores com mais de 24 anos, numa convocatória com 18 atletas.