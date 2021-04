Ligas Europeias. Superliga Europeia mostrou que é preciso um modelo “mais justo”

A polémica em torno do projeto da Superliga Europeia deve servir de "lição" para promover um modelo "mais justo" de redistribuição financeira, considerou, esta sexta-feira, Alberto Colombo, da Associação das Ligas Europeias (European Leagues).

"Ao longo dos últimos dias temos assistido à união de toda a comunidade do futebol em torno dos princípios e valores da inclusão, mérito desportivo e solidariedade. Seguramente que o que experienciámos representa uma mudança na forma como os decisores do futebol vão ter que repensar toda a governança do jogo", lançou o secretário-geral adjunto das Ligas Europeias numa declaração escrita.

O responsável realçou que "estes princípios e valores têm que ser as bases sobre as quais são construídas as competições".

Alberto Colombo acrescentou que isto é "particularmente relevante para a forma como as ligas domésticas e as provas da UEFA devem redistribuir os seus recursos financeiros no futuro".

"Isto deve servir de lição para implementar uma redistribuição mais justa e mais equitativa do dinheiro, de modo a preservar o sonho de todos os clubes e dos seus fãs na Europa de alcançarem sucesso desportivo", rematou.