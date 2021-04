Harry Kane só soube 10 minutos antes do anúncio que José Mourinho fora despedido

"Eu tinha uma excelente relação com o José e desejo-lhe o melhor para o seu próximo emprego. Mas ele sabe, tão bem como eu, que o futebol é muito exigente e que temos de olhar sempre em frente. Temos uma grande final para preparar e estamos ansiosos", subllinha.

Harry Kane está, agora, focado em preparar a final da Taça da Liga inglesa, no domingo, para a qual Mourinho apurou o Tottenham. Para trás, fica a amizade e, apesar de não estar à espera da demissão do técnico português, Kane lembra que o futebol é vive de resultados.

Harry Kane ficou "surpreendido" com o despedimento de José Mourinho do Tottenham , de que só soube 10 minutos antes do anúncio oficial.

O Tottenham anunciou a saída de José Mourinho na segunda-feira, após só ter vencido um dos últimos seis jogos com o treinador português. Os Spurs estão a fazer uma época abaixo das expectativas: à altura, sétimo lugar na Premier League, a cinco pontos do acesso à Liga dos Campeões, e saída precoce da Liga Europa aos pés do Dínamo de Zagreb.

Para o lugar de Mourinho entrou, como treinador interino, o antigo internacional inglês Ryan Mason, de 29 anos, que até aí era coordenador da formação do Tottenham. É com ele que o Tottenham defrontará o Manchester City, no domingo, na final da Taça da Liga inglesa.