Criador do Spotify quer comprar o Arsenal

O criador do Spotify está interessado em comprar o Arsenal.

O norte-americano Stan Kronke, que detém o clube inglês através da empresa Kroenke Sports & Entertainment (KSE), já garantiu que não quer vender, apesar da pressão dos adeptos. No entanto, isso não tira esperança ao co-criador do Spotify, o sueco Daniel Ek.

"Sou adepto do Arsenal desde que me lembro. Se a KSE quiser vender o Arsenal, ficaria feliz por apresentar a minha candidatura", escreveu no Twitter, esta sexta-feira, o CEO do popular serviço "streaming" de música.

Stan Kroenke tem sido pressionado para vender o Arsenal, após a polémica com a Superliga Europeia. O clube londrino juntou-se ao projeto, mas saiu depois de os adeptos e outros intervenientes se terem insurgido contra a decisão. Foi a gota de água numa relação já de si difícil, face aos resultados dececionantes dos "gunners" nos últimos anos.

Esta sexta-feira, antes do jogo com o Everton, a contar para a Premier League, milhares de adeptos manifestaram-se em torno do estádio do Arsenal para exigir que Stan Kroenke venda o clube.