Ajax contrata guarda-redes de 37 anos

O Ajax anunciou a contratação do guarda-redes Remko Pasveer, de 37 anos, num contrato válido por duas épocas, até 2023.

Habituado a contratar jovens, o clube holandês investe no guarda-redes do Vitesse, que vai terminar contrato e junta-se a custo zero ao Ajax, clube que atravessa uma fase difícil no que diz respeito a guarda-redes, depois da suspensão de Onana, que foi suspenso um ano por doping.

Assim sendo, o Ajax terá dois guarda-redes veteranos na próxima época: Pasveer, de 37 anos, e Maarten Stekelenburg, de 38 anos.

Formado no Twente, o Pasveer representou ainda o Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, PSV e Vitesse, onde joga desde 2017.