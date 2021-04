Costa discutiu com presidente do BEI instrumentos de apoio à recuperação das empresas

O primeiro-ministro reuniu-se esta sexta-feira, em São Bento, com o presidente do Banco Europeu de Investimentos (BEI), com quem analisou a criação de instrumentos de apoio à recuperação económica das empresas após a crise provocada pela covid-19.

Esta reunião com o presidente do BEI, Werner Hoyer. foi divulgada por António Costa numa mensagem que publicou na sua conta pessoal na rede social Twitter.

"Com o presidente do BEI, Werner Hoyer, discuti a criação de instrumentos de apoio à recuperação e, em particular, à capitalização das empresas", escreveu o primeiro-ministro de Portugal, país que preside até junho ao Conselho da União Europeia.

Werner Hoyer foi um dos participantes no Fórum de Investimento Verde União Europeia/África, que juntou decisores políticos, setor privado e representantes da sociedade civil europeus e africanos.

O Fórum de Investimento Verde UE-África decorreu sob o tema "O futuro verde de África, novas vias de investimento para um desenvolvimento inclusivo sustentável" e foi organizado pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e pelo BEI.