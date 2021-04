Beto decide “em breve” se opta pela seleção portuguesa

Beto, avançado do Portimonense em destaque no campeonato, ainda não foi abordado pela Federação Portuguesa de Futebol com vista a optar por representar Portugal. A seleção da Guiné-Bissau está à espreita.

“Essa decisão não foi ainda tomada, mas terá de ser com alguma brevidade”, reconhece o representante do jogador nascido em Lisboa, Pedro Berjano de Oliveira, em entrevista a Bola Branca.

Beto, de 23 anos, foi convocado pelo selecionador da Guiné-Bissau, Baciro Candé, em março. No entanto, não se apresentou ao serviço.

Berjano de Oliveira explica que o desejo de Beto é “entrar em grandes competições internacionais e as seleções também são um veículo para atingir esse tipo de competições”.

Com a promessa de que a decisão será tomada em breve, o representante do ponta de lança, que já marcou 11 golos esta época, garante que, apesar de todo o mediatismo em redor do jogador, “o foco mantém-se, a capacidade de trabalho mantém-se e a humildade mantém-se”.

“Tem existido uma imunidade a tudo aquilo que acontece em redor e o trabalho dentro de campo é mesmo desde o primeiro dia em que entrou no clube”, sustenta Berjano de Oliveira.