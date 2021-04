Governo aprova Estatuto do Trabalhador da Cultura, com subsídio de suspensão de atividade

Para isso será criado um subsídio de suspensão de atividade que os trabalhadores do setor poderão receber no máximo uma vez por ano. A ideia é tentar que, mesmo quando há interrupção de atividades, os trabalhadores da cultura possam continuar a descontar para a Segurança Social.

Outra das novidades que o Estatuto do Trabalhador da Cultura prevê é o alargamento da proteção no desemprego a todos os profissionais do setor, incluindo os independentes e contratos de trabalho de muito curta duração.

Para evitar os falsos recibos verdes, também as entidades contratantes passam a ter de descontar para o sistema de Segurança Social por cada trabalhador contratado. Sem mexer no Código do Trabalho, o Ministério da Cultura lembra que estão previstos no diploma várias tipologias de contratos que devem ser aplicados na cultura. Exemplo disso são os contratos de muito curta duração ou os contratos de pluralidade de trabalhadores.

Sazonalidade, intermitência, descontinuidade são palavras que estão associadas à atividade cultural e o pacote agora aprovado tem em linha de conta essas caraterísticas do trabalho do tecido artístico. O Ministério da Cultura considera, por isso, que se justifica “um regime jurídico autónomo”.

Esta é uma das medidas aprovadas na reunião do executivo dedicada à Cultura que esta quinta-feira decorreu no Palácio Nacional de Mafra. Depois de um ano em que os trabalhadores das artes e espetáculos viram a sua atividade parar e ficarem sem rendimentos, e depois de várias manifestações de protesto, o executivo apresenta um estatuto que considera ter em conta a especificidade do setor.

Um ano e 80 reuniões depois, o Conselho de Ministros aprovou hoje, em Mafra, o Estatuto do Trabalhador da Cultura. Trata-se de uma proposta que foi discutida ao longo de 2020 por um grupo de trabalho interministerial, que juntou Cultura, Trabalho, Segurança Social, Finanças com entidades representativas do setor e que agora vai para consulta pública.

Prevista a criação até ao final do ano de uma linha de apoio à programação dos teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais da rede. A ideia é que estes equipamentos possam ter atividade regular. O Governo quer assim, juntamente com as autarquias, dotar de meios estes equipamentos, alguns deles a funcionar de forma irregular.

Foi uma das medidas anunciadas por António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros. O Governo aprovou um decreto-lei que visa promover a arte em todo o país e que, segundo o primeiro-ministro vai consignar um por cento do valor de obras públicas à encomenda e compra de obras de arte.

A revisão do Modelo de Apoio às Artes, que esta quinta-feira saiu do Conselho de Ministros prevê que as estruturas artísticas recebam o subsídio fixo do patamar a que se candidatam de forma inteira, deixando assim o apoio financeiro de ser percentual, sujeito a avaliação.

Além do Estatuto do Trabalhador da Cultura, saíram outras medidas deste Conselho de Ministros especial.

Novas aquisições da Coleção de Arte do Estado em exposição

O ex-diretor do Museu do Chiado, David Santos vai coordenar, nos próximos 3 anos, uma equipa na dependência da Direção-Geral do Património Cultural. Enquanto Curador da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, o historiador irá trabalhar a Rede de Arte Contemporânea e fazer circular o espólio pelo país. No horizonte está, já este ano, o início de um ciclo de exposições com as aquisições mais recentes que integraram a Coleção de Arte Contemporânea do Estado.

Criada em 1976, esta coleção inclui mais 1.200 obras de artistas como Helena Almeida, Abel Manta, Julião Sarmento, Ilda David, José de Guimarães, entre outros. Recentemente foi retomada a política pública de aquisições, ao mesmo tempo que o Ministério Público continua a investigar o rasto de obras cujo paradeiro é desconhecido.

Recentemente foi já feito um levantamento de todos os centros de arte pelo país, sejam eles de caráter público ou privado. O Governo pretende assim dinamizar as sinergias entre estas instituições para a difusão artística. A agora instituída Rede Portuguesa de Arte Contemporânea vai promover a circulação da coleção do Estado e está prevista uma exposição com as mais recentes aquisições.