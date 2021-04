Papa quer ir ao Líbano “logo que as condições o permitam”

O primeiro-ministro indigitado do Líbano, Saad Hariri, foi recebido, esta quinta-feira, pelo Papa, em audiência privada.

Num comunicado, o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano refere que “durante as conversações, que duraram cerca de trinta minutos, o Papa quis reiterar a sua proximidade ao povo libanês, que vive tempos de grandes dificuldades e incertezas, e recordou a responsabilidade de todas as forças políticas em se comprometerem urgentemente pelo bem da nação”.

A Santa Sé acrescenta ainda que o Papa “reafirmou o seu desejo de visitar o país, logo que as condições permitam” e espera que o Líbano, com a ajuda da comunidade internacional, “volte a encarnar ‘a fortaleza dos cedros, a diversidade que da fraqueza se faz força no grande povo reconciliado’, cumprindo a sua vocação de ser uma terra de encontro, convivência e pluralismo ”.

Uma nota do gabinete de Hariri refere que o encontro “reforça as relações históricas entre a Santa Sé e o país dos cédros, bem como o papel que o Vaticano pode desempenhar para ajudar o Líbano a enfrentar as crises que atravessa”.

No início de março, no regresso da sua viagem ao Iraque, o próprio Francisco manifestou o desejo de visitar o Líbano, na condição de não perturbar a difícil recuperação em curso naquele país do Médio Oriente.