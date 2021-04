​Papa alerta que estamos no limite: “A natureza já não perdoa”

Para assinalar o Dia Mundial da Terra, o Papa Francisco divulga uma mensagem em que considera que "a natureza global necessita das nossas vidas neste planeta” e que a pandemia de Covid-19 nos ensinou a necessidade da interdependência.



Num vídeo divulgado na tarde de hoje, Francisco refere que “ambas as catástrofes globais, a Covid e o clima, demostram que não temos mais tempo para esperar, que o tempo nos pressiona e que, como nos demonstrou a Covid-19, temos os meios para enfrentar o desafio”. Por isso, se “temos os meios, é hora de agir, estamos no limite”, conclui.

O Papa parte de um velho ditado espanhol que diz: “Deus perdoa sempre, os homens perdoam de vez em quando, a natureza já não perdoa”, para deixar um alerta: “quando se desencadeia esta destruição da natureza, é muito difícil travá-la. Mas ainda temos tempo. E seremos mais resilientes se trabalharmos juntos em vez de o fazer sozinhos”.

Francisco pede mais inovação, invenção e busca de novos caminhos, porque “se não sairmos melhores da atual crise, vamos por um caminho da autodestruição”.

E deixa um apelo aos líderes mundiais “para que atuem com coragem, com justiça e que digam sempre a verdade às pessoas, para que as pessoas saibam como se proteger da destruição do planeta e como proteger o planeta da destruição que muitas vezes desencadeamos”.