​Encontro Mundial das Famílias 2022 já tem oração oficial

A Diocese de Roma e o Dicastério para os Leigos, Família e a Vida da Santa Sé apresentaram hoje a oração oficial do X Encontro Mundial das Famílias marcado para Junho de 2022.



A oração tem como tema "O amor na família: vocação e caminho de santidade", inspirado no tema escolhido pelo Papa Francisco para este encontro.

Já está pronta também uma hashtag oficial que é: #WMOF2022.

O cardeal Farrell, Prefeito do Dicastério sublinha que "tantas famílias e tantas comunidades esperavam, há muito, poder encaminhar-se, ainda que espiritualmente, a Roma. A oração poderá acompanhá-las e ajudá-las a acolher a mensagem do encontro", refere um comunicado hoje divulgado.

Em seu entender, "numa época caracterizada por provações e dificuldades, onde a família vive e enfrenta desafios e desgastes, falar de santidade familiar pode parecer algo anacrónico ou inapropriado. Daí percebe-se a importância que exerce a arma da oração para viver em plenitude o sacramento nupcial".

Por seu lado, o Cardeal Angelo De Donatis, Vigário do Papa para a Diocese de Roma, sublinha na mesma nota conjunta, que "a oração estará no centro do caminho de preparação, guiando os trabalhos e inspirando reflexões para discernir, à luz da fé, entre os novos desafios que a pandemia tem trazido às comunidades eclesiais com relação às famílias".

Por esta razão, "convido todos a preparar-se para este evento de graça que a Igreja de Roma tem a alegria de sediar, dirigindo ao Senhor esta oração, cada qual no íntimo da sua própria família, juntamente com a sua comunidade paroquial e diocesana".

Oração

O amor na família: vocação e caminho de santidade

Pai Santo,

estamos aqui diante de Ti

para louvar-Te e agradecer-Te

pelo grande dom da família.

Nós Te pedimos pelas famílias

consagradas no sacramento do matrimônio,

para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida

e, como pequenas Igrejas domésticas,

saibam testemunhar a Tua Presença

e o amor com o qual Cristo ama a Igreja.

Nós Te pedimos pelas famílias

que passam por dificuldades e sofrimentos,

doença ou por problemas que só Tu conheces:

que Tu as sustentes e as tornes conscientes

do caminho de santificação ao qual as chamas,

para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia

e encontrar novos caminhos para crescer no amor.

Nós Te pedimos pelas crianças e jovens,

para que possam encontrar-Te

e responder com alegria à vocação que planejaste para eles;

por seus pais e avós,

para que sejam conscientes

de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus

no cuidado dos filhos que, na carne e no espírito,

Tu confias a eles;

pela experiência de fraternidade

que a família pode dar ao mundo.

Senhor, concede que cada família

possa viver a própria vocação à santidade na Igreja

como um chamado para ser protagonista da evangelização,

a serviço da vida e da paz,

em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida.

Abençoa o Encontro Mundial das Famílias.

Amém.