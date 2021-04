Sporting está em “situação de grande emoção e de grande preocupação”

Para José Guilherme Aguiar, antigo dirigente do FC Porto, o Sporting está a ceder no campo emocional. Se os dragões vencerem, esta quinta-feira o V. Guimarães, vão enviar a pressão para o lado dos leões.

“Se o jogo já era importante porque o FC Porto deveria fazer tudo para manter a distância de seis pontos, agora é acrescida a importância porque o FC Porto poderá reduzir para quatro pontos e colocar a pressão no Sporting.

Guilherme Aguiar acrescenta: “Não sei se o Sporting está em queda física, não me parece que esteja em queda da mais-valia dos jogadores, parece-me é que está numa situação de grande emoção e de grande preocupação, agora que está à vista um desiderato que há muitos anos não acontecia”.

O ex-dirigente portista acredita que a equipa do FC Porto vai ter capacidade emocional para lidar com a necessidade de vencer o jogo.

“Tenho algum receio destes jogos porque a carga emocional da obrigação de ganhar para diminuir diferenças pode ter consequências negativas. Mas fundamentalmente acredito que a maioridade do ponto de vista mental e emocional da equipa do FC Porto não vai permitir isso”, refere.

Apesar disso, “do outro lado está uma excelente equipa”. “O Vitória tem tido alguns maus resultados, mas é uma equipa muito sólida e com excelentes jogadores”.

Para Guilherme Aguiar, as equipas da frente da tabela ainda vão perder muitos pontos até ao final do campeonato devido ao nivelamento, por cima, da competição. Fator que, no seu entender, justifica a manutenção de 18 equipas participantes, recusando a ideia da Liga de Clubes de redução para 16 equipas.

O Sporting já teve 10 pontos de vantagem na frente do campeonato. Se o FC Porto triunfar diante do Vitória, a diferença entre os dois primeiros cai para quatro.