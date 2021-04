​PCP quer comemorações do 25 de abril na rua com os "democratas" e os "trabalhadores"

Pelo segundo ano consecutivo, as comemorações do 25 de Abril são apanhadas em plena pandemia, em pleno estado de emergência, mas nem por isso o PCP quer deixar as comemorações limitadas à Assembleia da República, onde no domingo irá decorrer a habitual sessão solene.



Os comunistas defendem, em comunicado, que "estas comemorações são também uma prova de que a vida pode e deve prosseguir", com o partido a apelar "para que todos os que se identificam" com os "valores" do 25 de Abril "se associem e participem nas comemorações populares que, um pouco por todo o País, estão em preparação".

Ao mesmo tempo os comunistas pedem que se adotem "todas as medidas de proteção no plano da saúde pública e de prevenção face à epidemia", mas que a participação nas comemorações seja "também um momento para não deixar confinar direitos e liberdades".