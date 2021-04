Lisboa: Moedas questiona acessibilidade das ciclovias na avenida Almirante Reis

"De que servem as ciclovias, se são utilizadas pelas ambulâncias, bombeiros e outros veículos prioritários?", pergunta a publicação do antigo comissário europeu.

Moedas, que é o cabeça-de-lista da coligação liderada pelo PSD e que junta o CDS, publicou um vídeo no Twitter de uma ação de campanha, onde levanta o debate sobre a utilidade das vias destinadas a bicicletas.

O candidato do PSD à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, questionou esta quinta-feira a acessibilidade das ciclovias criadas na avenida Almirante Reis.

No vídeo, Carlos Moedas conversa com um signatário da "Carta Aberta do Direito ao Lugar", uma missiva assinada por 40 organizações que defendem medidas que impeçam o afastamento dos habitantes das cidades dos centros das mesmas, seja devido à especulação imobiliária ou através de outras políticas urbanas.

Na conversa, Carlos Moedas argumenta que, sendo a avenida Almirante Reis uma das artérias mais importantes para a cidade de Lisboa, as ciclovias podiam ser feitas em ruas diferentes.

“Se esta é a via mais importante, porque é que não há uma ciclovia que faça uma outra paralela", questiona o candidato autárquico.

Carlos Moedas vai concorrer à presidência da Câmara de Lisboa, para já liderada pelo socialista Fernando Medina (que ainda não anunciou a sua recandidatura).

Os restantes candidatos anunciados são Beatriz Gomes Dias (Bloco de Esquerda), João Ferreira (CDU), Nuno Graciano (Chega), Bruno Horta Soares (Iniciativa Liberal), Tiago de Matos Gomes (Volt, as primeiras eleições a que o partido concorre), Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!) e João Patrocínio (Ergue-te).