Joaquim Jorge anuncia candidatura independente à Câmara de Matosinhos

Joaquim Jorge, fundador do Clube dos Pensadores, anuncia que é candidato independente à Câmara de Matosinhos nas eleições autárquicas deste ano.



"Com esta nova lei que me permite também concorrer às freguesias - se for aprovada amanhã - estão reunidas as condições. O número de assinaturas diminuiu - é só um por cento nas freguesias - continua a ser diabólico, mas como eu já estava preparado para o embate, sinto-me confortável e capaz de", afirma o promotor do movimento "Matosinhos Independente".

A alteração à lei eleitoral autárquica vai reduzir o número de assinaturas dos grupos de cidadãos independentes, e admitir uma candidatura simultânea a uma câmara e assembleia municipais.

Joaquim Jorge garante que assume uma candidatura para ir até ao fim e diz à Renascença que "nos 55 dias anteriores às eleições lá estarei no tribunal para entregar tudo: listas, propositores, todo o processo".

Joaquim Jorge não exclui que possa "haver alguns enganos" no processo porque "é a primeira vez que o faço," mas "estamos aí", assegura Joaquim Jorge que identifica o seu principal adversário: "É a Luísa Salgueiro".