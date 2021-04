Inseminação pós-morte. Marcelo veta diploma para que sejam revistas "disposições sucessórias"

O Presidente da República vetou o diploma da inseminação pós-morte.

A informação consta de uma nota divulgada no site da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa decide, assim, devolver ao Parlamento a lei para que sejam reconsideradas as disposições do direito sucessório.

Na fundamentação da decisão, o Presidente da República esclarece que a inseminação pós-morte levanta “questões no plano do direito sucessório que o Decreto não prevê, uma vez que não é acompanhada da revisão, nem assegurada a sua articulação, com as disposições aplicáveis em sede do Código Civil, o que pode gerar incerteza jurídica, indesejável em matéria tão sensível”.

Em causa, segundo Marcelo, está “o caso de o dador querer, expressamente, manter o regime do Código Civil, em detrimento do consagrado no presente diploma, no quadro do superior interesse da criança – a criança concetura ou nascitura, mas também outras crianças já nascidas do mesmo progenitor”.

Por outro lado, prossegue o Presidente, o decreto “estabelece uma norma transitória, que determina que a possibilidade de inseminação post mortem com sémen do marido ou do unido de facto é aplicável aos casos em que, antes da entrada em vigor da lei, se verificou a existência de um projeto parental claramente consentido e estabelecido, sem que, para garantia da segurança jurídica, se assegure que foi livre, esclarecido, de forma expressa e por escrito, sem violação das disposições legais atualmente em vigor, e que o apuramento da existência desse projeto parental claramente consentido e estabelecido inclui a vontade inequívoca de abranger os seus efeitos sucessórios”.