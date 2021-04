Project1Hour. Volkswagen desafia trabalhadores a refletir sobre proteção do clima

Os trabalhadores da Autoeuropa foram esta quinta-feira convidados pela Volkswagen a refletir sobre a sua própria contribuição para a proteção do clima no âmbito de uma iniciativa do grupo alemão que assinala o Dia das Terra.

A fábrica de automóveis de Palmela revela, em comunicado esta quinta-feira divulgado, que “a ação climática depende também de cada um", e, por isso, o Grupo Volkswagen criou o #Project1Hour”, que pretende envolver os 660 mil colaboradores da Volkswagen numa reflexão sobre ações que ajudem a melhorar a proteção do clima no seu ambiente de trabalho e na sua vida pessoal.

A iniciativa, que abrange os cerca de 6.000 trabalhadores da Autoeuropa, insere-se na estratégia definida pelo grupo alemão, que pretende atingir a neutralidade carbónica até 2050.

O comunicado recorda que o Grupo Volkswagen “assumiu o compromisso definido no Acordo de Paris, e nesse sentido implementou um programa de descarbonização cujo objetivo passa por reduzir as emissões de CO2 em 30% até 2025 (em comparação com 2015) e alcançar zero emissões líquidas de CO2 até 2050”.

No que respeita ao compromisso ambiental da Autoeuropa, a fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, diz ter reduzido as emissões de CO2 em 79,8%, entre 2010 e 2020.

Em 2021, a fábrica de Palmela promete desenvolver o `Green Boost´, “um projeto que pretende incentivar os seus colaboradores a desenvolver e apresentar ideias com potencial de poupança ambiental na plataforma interna de gestão de ideias”.

“Esta campanha decorrerá entre maio e junho e possibilita a cada colaborador da empresa ter um papel mais ativo na ação climática e a criar soluções mais sustentáveis e ambientalmente responsáveis”, refere a Volkswagen Autoeuropa.