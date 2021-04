Mais quatro mortes e 636 casos de Covid em Portugal

O número de pessoas internadas nos hospitais portugueses voltou a descer para 395 doentes com o novo coronavírus. São menos dois pacientes em comparação com o dia anterior.

É o segundo dia consecutivo com mais de 600 novas infeções pelo novo coronavírus.

O índice de transmissibilidade R(t) mantém-se nos 0,98 a nível nacional e nos 0,99 no Continente.

A taxa de incidência também também não sofre alterações em relação ao boletim anterior: 72,7 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes no conjunto do território nacional e de 68,9 casos em Portugal continental.

Numa análise por regiões, o Norte tem esta quinta-feira mais duas mortes e 269 casos e Lisboa e Vale do Tejo uma morte e 203 infeções.

A região Centro regista um óbito e 58 casos, o Alentejo 30 infeções, o Algarve 37, a Madeira 17 e os Açores 22 casos.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 16.959 mortes e 832.891 casos de Covid-19.

Portugal atingiu na terça-feira um recorde de mais de 94 mil testes num dia, alcançando hoje cerca de dez milhões de diagnósticos feitos ao SARS-CoV-2, revelou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, em Leiria.



A Direção-Geral de Saúde atualizou as normas de vacinação contra a Covid-19 devido a uma maior disponibilidade de doses e vai começar a vacinar as pessoas entre 16 e 79 anos com doenças de risco acrescido.



Portugal tem vindo a assistir a uma estabilização da pandemia, mas os portugueses não podem respirar de alívio, para já. O aviso é de Carlos Antunes, matemático e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.



Em entrevista à Renascença, o especialista alerta que "só no final desta semana é que poderão ser retiradas conclusões definitivas sobre a segunda fase de desconfinamento", nomeadamente sobre o regresso às aulas presenciais dos alunos do 2º e 3º ciclos e que, "provavelmente, só daqui a três semanas” é que se saberá o impacto da atual terceira fase de desconfinamento.

Evolução da Covid-19 em Portugal