Ferro Rodrigues admite que o estado de emergência pode ser prolongado

O presidente da Assembleia da República admite que o estado de emergência pode ser prolongado por mais duas semanas em maio. A hipótese foi admitida na entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal “Público”.

“Estamos todos a trabalhar para tudo corra bem nestes 15 dias, mas temos sempre que prevenir e temos sempre que, além de desconfinar, desconfiar de que as coisas podem não correr exatamente como nós queremos”, afirmou, reconhecendo que as pessoas estão saturadas do estado de emergência.

Segundo Ferro Rodrigues, “o que se está a passar em Espanha, a França, Itália, mesmo a Alemanha, é algo que suscita muita preocupação e não podemos iludir-nos de que pelo facto de em Portugal haver uma diminuição de casos e de vítimas automaticamente signifique que daqui a 12 dias estejamos no mesmo ponto. Vamos ver o que vai acontecer”.

“Vamos ver se se torna dispensável o estado de emergência para algumas medidas que, mesmo que sejam em apenas alguns locais do país, sejam necessárias continuar a tomar a partir de maio. Não podemos dizer taxativamente que não vai acontecer”, concluiu.