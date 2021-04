Covid-19: Incidência entre os jovens começou a subir "já no pós-Páscoa", alerta matemático

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Portugal tem vindo a assistir a uma estabilização da pandemia, mas os portugueses não podem respirar de alívio, para já. O aviso é de Carlos Antunes, matemático e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Em entrevista à Renascença, o especialista alerta que "só no final desta semana é que poderão ser retiradas conclusões definitivas sobre a segunda fase de desconfinamento", nomeadamente sobre o regresso às aulas presenciais dos alunos do 2º e 3º ciclos e que, "provavelmente, só daqui a três semanas” é que se saberá o impacto da atual terceira fase de desconfinamento. No entanto, há indicadores novos que devem desde já servir de alerta: a incidência em idades mais jovens começou a subir "já no pós-Páscoa". "Há indicadores globais que nos indicam que estamos numa estabilização da incidência e há outros que nos indicam que há um início de um aumento. Verificamos que as faixas etárias dos 10 aos 49 anos estão com taxas de incidência crescentes, destacando-se a faixa dos 10 aos 19 anos, com taxas de 4,2% de aumento. Se olharmos para grupos etários específicos, associados ao ensino, dos 13 aos 17 anos há já uma elevada taxa de 4,6% e o grupo dos 18 aos 24 é o grupo com maior taxa de incidência. Em particular nestes dois últimos grupos, o aumento verifica-se pós-Páscoa", avisa.



Vacinação está já a proteger pessoas acima dos 80 anos Em sentido inverso, as pessoas acima dos 80 anos são agora o único grupo etário onde a taxa de incidência continua a descer de semana para semana. À Renascença, Carlos Antunes explica que é também nesta faixa etária que a redução de casos, de internamentos e da letalidade é mais acentuada, o que vem comprovar que o impacto da vacinação já está a ser sentido entre os mais vulneráveis à Covid-19. "Há indicadores nomeadamente a redução da taxa de letalidade nos mais de 80 - e os internamentos também o indicam - que a vacinação está já a ter impacto e, à medida que vamos aumentando o ritmo da vacinação, isso vai sendo cada vez mais evidente. Outro indicador é a taxa de incidência. Esta é a única faixa etária que continua a descer de semana para semana. Estamos agora com uma taxa de incidência a 14 dias de 32 casos por 100 mil habitantes, quando, por exemplo, a 29 de janeiro, os mais de 80 eram o grupo que tinha maior taxa de incidência, tinha 2.036 casos por 100 mil habitantes". Já do ponto de vista hospitalar, o especialista que colabora com a Direção-Geral da Saúde (DGS) considera que Portugal está a passar por “uma situação boa” porque não tem registado um aumento de internamentos, o que “reforça a necessidade de desconfinar”. No entanto, Carlos Antunes não deixa de sublinhar que a maior parte do país já estabilizou a descida de internamentos. “A região Norte, a região Centro e o Alentejo estabilizaram, os internamentos e os cuidados intensivos já não estão a descer. A única região que está a diminuir é a de Lisboa e Vale do Tejo e, no caso do Algarve, por causa daquele ressurgimento de casos, houve um aumento de internamentos e cuidados intensivos.” A existir quarta vaga, nunca será tão grave como janeiro Com a terceira fase do plano de desconfinamento em marcha, com a reabertura total das escolas e com um ritmo de vacinação ainda lento, têm sido vários os especialistas a alertar de que Portugal pode vir a enfrentar uma nova vaga, mas a questão mantém-se: quando é que a quarta vaga vai chegar ao país?