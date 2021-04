Guterres pede "coligação global" comprometida com emissões zero em 2050

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu esta quinta-feira que se forme "uma coligação global de países, regiões, cidades e empresas" que se comprometa com o objetivo de emissões carbónicas neutras até 2050.

Falando na cimeira climática de líderes mundiais convocada pelos Estados Unidos, Guterres afirmou que o mundo está "à beira do abismo" por causa dos efeitos das alterações climáticas.

O passo certo, diz o secretário geral da ONU, inclui "uma coligação global por emissões zero até à metade do século que envolva "cada país, cada região, cada cidade, cada empresa e cada indústria".

A década atual precisa de ser "uma década de transformação" para todos os países, começando com "os maiores emissores", exigindo-se contribuições determinadas nacionalmente "novas e mais ambiciosas" para travar o aquecimento global e políticas "alinhadas com o objetivo de zero emissões em 2050" tomadas já nos próximos dez anos.

As palavras de Guterres foram ditas depois dos Estados Unidos terem anunciado que iriam reduzir para metade as emissões de dióxido de carbono até 2030, relativamente aos níveis de 2005.

No anúncio, o Presidente Joe Biden afirmou que "o custo da inação continua a acumular-se" e que "os Estados Unidos não vão esperar". "Decidimos que vamos agir", disse Biden.

Também o Japão deverá aumentar o seu compromisso. Segundo alguns media internacionais, o primeiro-ministro japonês, Yoshide Suga, disse numa reunião que o Japão "ambiciona cortar os gases de estufa em 46% em 2030 relativamente aos níveis de 2013". Até agora, as metas japonesas apontavam para um corte de 26% no mesmo período.