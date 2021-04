Explicador. O que esperar da Cimeira do Clima?

Lei Europeia do Clima. Qual a importância deste contributo?

Menos de 24 horas antes do início da Cimeira de Líderes do Clima, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a acordo para a criação da Lei Europeia do Clima – um ás no baralho que a União Europeia vai levar para o encontro promovido por Biden. Ou dito de outra forma: trata-se da iniciativa legislativa que a UE encontrou para assumir um papel principal na discussão da redução de emissões.

“O nosso compromisso político de nos tornarmos o primeiro continente com neutralidade climática até 2050 é agora também um compromisso legal”, anunciou Ursula von der Leyen, na quarta-feira.

"Os negociadores do Conselho Europeu [ao qual Portugal preside] e do Parlamento Europeu chegaram a um acordo político provisório que legisla o objetivo da neutralidade climática da União Europeia em 2050 e a meta de redução coletiva líquida das emissões de gases com efeito de estufa (emissões após a dedução de remoções) em pelo menos 55% no ano de 2030, por comparação com 1990", segundo um comunicado sobre o acordo.