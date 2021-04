EUA anunciam corte para metade nas emissões de dióxido de carbono até 2030

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta quinta-feira a intenção de reduzir para metade nas emissões de dióxido de carbono até 2030.

A medida é revelada no dia em que arranca da Cimeira do Clima, organizada pela Casa Branca, e que vai contar com a participação dos principais líderes mundiais e com o Papa Francisco.

Depois do regresso ao Acordo de Paris, o corte para metade das emissões de dióxido de carbono em relação aos dados de 2005 marca mais uma rutura com a política norte-americana dos últimos anos, levada a cabo pela administração do ex-Presidente Donald Trump.

É também uma chamada de atenção ao resto do mundo de que os Estados Unidos querem dar o exemplo e tencionam estar na fila da frente do combate contra as alterações climáticas.

"O custo da inação continua a acumular-se. Os Estados Unidos não vão esperar. Decidimos que vamos agir", disse Biden, no início da sua declaração na cimeira.