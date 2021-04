Kei Nishikori vai estar no Estoril Open

O japonês Kei Nishikori recebeu o terceiro “wild card” do Estoril Open 2021.

O anúncio da organização do torneio português foi feito esta quinta-feira.

Nishikori, que já foi número 4 do mundo, vem pela primeira vez a Portugal.

“Se já tínhamos um elenco fortíssimo, a adição de Kei Nishikori vem dar ainda mais relevo e projeção internacional ao torneio”, refere o diretor do Estoril Open.

João Zilhão acrescenta que “a sua presença no Clube de Ténis do Estoril é igualmente excelente para a promoção de Portugal e de Cascais no Japão, onde Kei Nishikori é um autêntico herói”.

O tenista japonês já agradeceu o convite: “Sinto-me muito bem e muito ansioso por ir jogar no Millennium Estoril Open. Já ouvi muitas coisas boas sobre o torneio e mal posso esperar por chegar ao Estoril”.

Os dois primeiros “wild cards” da organização, que permitem entrada direta no quatro principal do torneio, foram entregues a João Sousa e ao búlgaro Grigor Dimitrov.

Torneio decorre entre 24 de abril e 2 de maio.