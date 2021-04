Filipa Martins em duas finais e com novo exercício em seu nome

A ginasta Filipa Martins apurou-se para duas finais nos Campeonatos da Europa de ginástica artística, que decorrem em Basileia, na Suíça. A portuguesa apresentou um novo elemento, que vai ser batizado com o seu nome.

Filipa Martins, que vai estar presente nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, terminou no 12.º lugar no concurso geral (“all-around”), com 52.865 pontos, e vai estar presente na final.

A portuguesa conseguiu também o quarto lugar na prova de paralelas assimétricas e garantiu um lugar na final do aparelho. Foi aí que a ginasta apresentou um novo elemento técnico que vai passar a ser incluído no código de pontuação internacional, com o seu nome.

A final do “all-around” é sexta-feira e a final de paralelas assimétricas é no sábado.

Houve mais três portuguesas em prova: Francisca Cancela, que terminou no 60.º lugar, Beatriz Cardoso, que ficou no 65.º, e Rafaela Ferreira, no 76.º.