Rúben Amorim: "Paulinho é o avançado certo para o Sporting"

Rúben Amorim continua firme na crença de que, apesar dos 16 milhões de euros que o internacional português custou e da escassez de golos, Paulinho foi a contratação mais acertada para o Sporting.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o treinador salientou que o facto de Paulinho preferir assistir a marcar, nos últimos jogos, e parecer menos confiante do que se esperava "são fases de um jogador".

"Não contratámos o Paulinho para fazer só golos. Obviamente que é um avançado, tem de fazer golos. Mas temos de olhar também para o número de oportunidades que criamos agora, que tem a ver com o avançado. Pressionamos melhor, que tem também a ver com o avançado. Estou muito satisfeito com o Paulinho, não mudaria nada. O Paulinho claramente é o avançado certo para o Sporting", sublinhou.



Paulinho, de 28 anos, foi contratado ao Braga em janeiro, por 16 milhões de euros. Contudo, ao fim de oito jogos, marcou apenas um golo.